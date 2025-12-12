Läuft gerade Bradley the Badger: Abgedrehtes Spiel ist eine wilde Reise durch Bloodborne, Last of Us und weitere Hits
Bradley the Badger: Abgedrehtes Spiel ist eine wilde Reise durch Bloodborne, Last of Us und weitere Hits

Bradley the Badger: Abgedrehtes Spiel ist eine wilde Reise durch Bloodborne, Last of Us und weitere Hits

Jonas Herrmann
12.12.2025 | 05:33 Uhr

Auf den Game Awards wurde mit Bradley the Badger ein spielbarer Liebesbrief an die Videospiel-Geschichte vorgestellt. Der namensgebende Dachs ist eigentlich ein Plattformer-Held, wird aber plötzlich in mysteriöse, andere Welten hineingezogen.

Die erinnern frappierend an andere Spiele wie Bloodborne oder The Last of Us, befinden sich aber in einem merkwürdig unfertigen Zustand. Bradley muss sich einen Weg durch diese Spielwiesen bahnen und trifft dabei auf unterschiedliche Charaktere.
