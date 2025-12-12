Läuft gerade Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay
Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay

Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay

Jonas Herrmann
12.12.2025 | 04:09 Uhr

Auf den Game Awards wurde ein neuer Trailer zum 2026 kommenden Dark-Fantasy-Soulslike Lords of the Fallen 2 veröffentlicht. Das Video zeigt erstes Gameplay und die erstklassige Grafik des Spiels.
Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay

vor 47 Minuten

Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.416 Videos

Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

