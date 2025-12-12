No Law: Neuer Cyberpunk-Shooter der "The Ascent"-Macher verspricht actionreiches First-Person-Gameplay

Neon Giant, das Studio hinter dem Action-RPG The Ascent, hat auf den Game Awards ihr neues Spiel No Law angekündigt. Dabei handelt es sich um einen First-Person-Shooter mit Cyberpunk-Setting.

Der Titel spielt in der düsteren Metropole Port Desire und soll sowohl beim Gameplay als auch bei der Geschichte viele Freiheiten lassen. So scheint es etwa möglich zu sein, Gegner direkt anzugreifen oder sich leise und mit Hacking-Fähigkeiten einen Weg zu bahnen.