Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung

Kevin Itzinger
09.12.2025 | 15:46 Uhr

Am 23. Mai erschien die finale Version des Open World-Rollenspiels Tainted Grail. Oftmals mit Skyrim oder Oblivion verglichen, mauserte sich der Titel schnell zum absoluten Community-Liebling, was sich auch in den hervorragenden Ratings auf Steam zeigt: Auf satte 94% positive Bewertungen schafft es das Abenteuer aktuell.

Nun erscheint nächste Woche, am 15. Dezember 2025, die erste große Erweiterung für das Rollenspiel. Neue Gebiete, zahlreiche handgebaute frische Dungeons und ein neues Progressionssystem sollen Fans des Hauptspiels für weitere 10 bis 15 Stunden unterhalten. 

Das Addon erscheint auf allen Plattformen und soll 14,99 US-Dollar (vermutlich 14,99 Euro bei uns) kosten.
