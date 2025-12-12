Orbitals: Die Koop-Überraschung der Game Awards sieht aus wie Split Fiction mit 80er-Jahre-Anime-Optik

Ihr steht auf asymmetische Multiplayer-Spiele? Dann solltet ihr Orbitals unbedingt im Auge behalten. Der auf den Game Awards 2025 angekündigte Titel erinnert vom Spielprinzip her an die Hazelight-Spiele It Takes Two und Split Fiction, kommt allerdings im ungewöhnlichen, aber sehr schicken Anime-Look daher. Der Trailer macht in jedem Fall schon Lust auf mehr.

Orbitals wird exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen, als Release ist bislang nur "2026" angegeben.