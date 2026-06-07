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Clutch, das neue Rennspiel von Forza-Veteranen, geht in Sachen Storytelling voll aufs Gas
2027 erscheint Clutch, das von Maverick Games entwickelt wird und dank Unreal Engine 5 eine hervorragende Optik bietet. Das Rennspiel stammt von Genre-Experten, die vorher an Forza geschraubt haben. Jetzt versuchen sie sich an ihrer eigenen Marke und setzen dafür auf eine offene Welt und eine ernste Story rund um Verrat, Familie, Ambition und Kriminalität im Rennsport. In der Rolle zweier Geschwister erleben wir einerseits den Leistungsdruck offizieller Rennen, andererseits aber auch das Adrenalin bei illegalen Nachtrennen, die auch zu wilden Verfolgungsjagden mit der Polizei führen können.
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