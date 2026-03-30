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Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer

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Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer

Irina Humennik
30.03.2026 | 18:41 Uhr

Ihr wollt euch in Crimson Desert den Zweihänder Schattenbringer holen? Kein Problem! Wir zeigen euch im Video, wir ihr das Power-Schwert direkt nach dem Prolog ergattern könnt! Einen Schritt für Schritt-Guide findet ihr zudem noch hier.
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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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