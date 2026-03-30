Crimson Desert: Mit diesem Zweihandschwert sind große Gegnerhorden ruckzuck Geschichte – und ihr könnt es ganz leicht bekommen

Den mächtigen Zweihänder "Schattenbringer" könnt ihr euch direkt nach dem Prolog holen und dafür müsst ihr nur eine kleine Wanderung antreten.

Kevin Itzinger
30.03.2026 | 18:41 Uhr

Nur ein Zahnstocher, oder doch ein mächtiges Schwert? Nur ein Zahnstocher, oder doch ein mächtiges Schwert?

Um uns in Crimson Desert sicher durch die Open World zu bewegen, sollten wir stets eine schlagkräftige Waffe dabei haben – immerhin lauern überall Banditen und Monster, die uns an den Kragen wollen.

Einen starken Zweihänder könnt ihr euch mit etwas Laufarbeit schon ziemlich früh holen. Was er kann und wo ihr ihn findet, verraten wir euch hier im Artikel und dem dazugehörigen Video.

So bekommt ihr den Schattenbringer schon zeitig im Spiel

Sobald ihr den Prolog abgeschlossen habt, könnt ihr prinzipiell überall hinreisen – auch nach Pailune, wo ihr den Schattenbringer finden könnt. Dort müsst ihr zwar etwas aufpassen, weil sich massenweise Soldaten auf den Straßen herumtreiben, aber wenn ihr euch etwas abseits der Wege haltet, ist das kein Problem.

Ihr könnt euch auch alles Wichtige im Video anschauen:

Video starten 0:31 Crimson Desert Schattenbringer: Mit diesem Zweihandschwert sind große Gegnerhorden ruckzuck Geschichte

Im Nordwesten des Pailune-Schriftzuges findet ihr die Silver Wolf Mountains und die sind das Ziel. Dort liegt nämlich das Skelett eines Riesen am Fuße des Berges im Schnee und der hat unser Zielobjekt wohl mal aus Zahnstocher benutzt. Da er das Schwert jetzt aber wohl nicht mehr braucht, nehmt es einfach mit und schon habt ihr ein sehr starkes Zweihandschwert.

Map Riese

Map Hier findet ihr das Schwert.

Riese Ihr müsst es nur diesem Kumpel hier aus dem Mund ziehen.

Das kann der Schattenbringer

Das Besondere am Schattenbringer ist, dass das Schwert beim Angreifen goldene Energiekugeln verschießt, die auf nahestehende Feinde überspringen und dabei Schaden machen – auch wenn sie nicht vom Schwert selbst getroffen werden.

Das macht die Waffe vor allem gegen große Gegnerhorden sehr stark und spart euch etwa viel Zeit beim Einnehmen von Festungen. Dort müssen immerhin regelmäßig viele Feinde umgeholzt werden.

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Aber passend dazu: Ihr müsst nicht immer so viele Gegner umholzen wie vielleicht zuerst angenommen. Manchmal könnt ihr das Einnehmen der Festungen oder Lager auch beschleunigen, wie der oben verlinkte Beitrag zeigt.

Habt ihr den Schattenbringer schon gefunden oder nutzt ihr lieber eine andere coole Waffe? Beschreibt in den Kommentaren gerne, wie euer Kliff ausgestattet ist.

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Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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