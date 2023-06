Mit der FF16-Demo könnt ihr den Anfang des Spiels erleben.

Überraschung! Wir wussten bereits, dass Final Fantasy 16 kurz vor seinem Release am 22. Juni noch eine Demo bekommen würde. Da Sony aber immer noch keinen konkreten Termin genannt hat, stellt sich immer noch die Frage, ab wann wir loslegen können. Jetzt wissen wir dank eines Werbesports mehr.

Werbespot in Spanien gibt Hinweis auf Demo-Termin

Offiziell ist das Datum für die FF 16-Demo immer noch nicht bekannt, aber ein spanischer TV-Spot, der gestern während des UEFA Champions League-Finale gezeigt wurde, hat ihn nun mehr oder weniger verraten. Darin hieß es nämlich "Play the demo now", was darauf schließen lässt, dass die Demo beim 'Pre-Launch-Celebration'-Event zu Final Fantasy 16 (heute Nacht um 1 Uhr deutscher Zeit) gezeigt wird und Square Enix sie uns im Anschluss endlich zugänglich macht.

Wann erscheint die FF16-Demo? Aller Voraussicht nach am 12. Juni, irgendwann zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens, da das Event mehrere Stunden dauert.

Wie groß ist die FF16-Demo? Dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben.

Aber auch wenn es ganz danach aussieht, handelt es sich dabei genau genommen trotzdem nur um ein Gerücht! Wird sind aber guter Dinge, dass es so eintreten wird, immerhin erscheint Final Fantasy 16 bereits in eineinhalb Wochen.

Das erwartet euch in der FF16-Demo

Mit der Demo, die ihr euch bald aus dem PlayStation Store runterladen könnt, bekommt ihr gleich mehrere Stunden Einblick in die Welt und Story von Final Fantasy 16. Ihr spielt dabei nämlich gleich den Beginn der Story, der sich hauptsächlich in einem erweiterten Rückblick auf die Jugend von Hauptcharakter Clive fokussiert. Außerdem lernt ihr auch das neue Echtzeit-Kampfsystem näher kennen.

Diese Informationen sind schon länger bekannt und wir selbst konnten diesen Abschnitt bereits in der Preview selbst spielen. Hier haben wir euch unsere Eindrücke zusammengefasst:

Wie lang ist die Demo? Nach unserer Einschätzung aus dem Anspielevent dürftet ihr mit der Demo etwa knapp zwei Stunden lang beschäftigt sein. Da sie direkt Szenen vom Anfang des Spiels zeigt, solltet ihr euch hier allerdings auf Spoiler für die Story gefasst machen – wollt ihr also vollkommen unbefangen in die Geschichte einsteigen, solltet ihr die Demo lieber meiden.

Im Story-Trailer könnt ihr euch das Gameplay und die Stimmung von FF16 auch nochmal ganz genau anschauen:

2:42 Final Fantasy 16: Der Revenge-Trailer enthüllt endlich Release-Datum

Demo-Spielstand auf FF16 übertragbar

Immerhin: Wie die Macher*innen bereits bestätigt haben, müsst ihr den Anfang von Final Fantasy 16 nicht zweimal spielen. Habt ihr die Demo nämlich beendet, könnt ihr euren Fortschritt direkt ins fertige Spiel übernehmen und dann dort weiterspielen, wo ihr in der Demo aufhören musstet.

Allerdings müsst ihr damit noch bis zum 22. Juni 2023 warten, dann erscheint Final Fantasy 16 nämlich konsolenexklusiv für PS5.

Werdet ihr euch die Demo zu Final Fanatsy 16 einmal anschauen, oder wartet ihr lieber bis zum Release?