Mit Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! bringt SEGA demnächst ein neues Spiel zum Anime-Hit exklusiv auf der Nintendo Switch heraus.

Überraschenderweise handelt es sich dabei nicht um ein Fighting-game, wie bei den meisten Anime-Umsetzungen, sondern um einen Party-Titel. Ähnlich wie bei Mario Party nehmen hier bis zu vier Spieler*innen an einem virtuellen Brettspiel teil und müssen immer wieder kleine Minispiele gegeneinander absolvieren.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! erscheint am 26. April 2024 exklusiv für Nintendo Switch.