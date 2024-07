Dieses atmophärische First-Person-Horrorspiel ist jetzt auch für Konsolen erschienen

Vor knapp zwei Monaten kündigte JanduSoft das First-Person-Horrospiel Scholar's Mate an. Ende Mai erschien der Titel für den PC, Anfang Juli nun auch für die Konsolen – genauer PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One.



In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau, die aus einer abgelegenen und verlassenen Pychatrie entkommen muss. Das Ganze wird nicht nur durch zahlreiche Hindernisse wie verschlossene Türen und versperrte Wege erschwert, sondern vor allem der Tatsache, dass ihr mit "Eddy" ein brutaler Verfolger im Nacken sitzt und sie erledigen will.

Das erinnert im Launch-Trailer extrem an Spiele wie Alien Isolation und macht einen enorm atmosphärischen Eindruck. Bei Steam sind die Bewertungen bislang ausgeglichen.