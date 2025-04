Dieses neue Spiel sieht wie Animal Crossing aus und lässt euch auf fliegenden Inseln chillen

Im kommenden Cozy-Game Twinkleby erschafft ihr auf fliegenden Inseln idyllische Nachbarschaften und gestaltet eure kleinen Welten nach Lust und Laune. Dabei könnt ihr auch verschiedenen NPCs treffen, allerdings liegt der Fokus des Spiels auf Dekorieren. Neben Möbeln, Laternen, Bäumen und Co. könnt ihr auch das Wetter, den Hintergrund und die Jahreszeiten beeinflussen.

Mit der Zeit ziehen neue Figuren auf eure Insel, die eigene Persönlichkeiten und Verhaltensweisen mitbringen sollen. Letzteres soll auch davon abhängen, mit welchen Objekten ihr eure Landschaften und Häuser verschönert habt. Wenn ihr den Geschmack der Leute trefft, werdet ihr zudem dafür belohnt.

Ihr solltet aber keine komplexen Interaktionen erwarten. Gemessen an den offiziellen Infos von Entwickler Might and Delight geht es vermutlich eher in die Richtung von Spielen wie Tiny Glade oder Outside the Blocks.

Twinkleby soll 2025 für PC (Windows, Mac und Linux) erscheinen.