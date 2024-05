In einem ersten Trailer zur Anime-Umsetzung von Sakuna: Of Rice and Ruin wurde der Releasetermin für den Serienstart bekannt gegeben. Am 6. Juli gehts los – allerdings nur in Japan. Ein weltweiter Release ist derzeit nicht geplant, das kann sich aber noch ändern, denn die Videospielvorlage war auch hierzulande beliebt.



Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PS4, Nintendo Switch und PC – damals hat der von Edelweiss entwickelte Titel vor allem mit dem interessanten Mix aus Action-RPG und Farming-Sim auf sich aufmerksam gemacht. Die namensgebende Erntegöttin Sakuna strandet auf einer Insel und muss mit einer kleinen Gruppe von Menschen einen Weg zurückfinden. Also kämpfen wir uns durch schicke 2D-Level und schließen Missionen ab – aber es gibt da einen Twist:

Um die eigenen Statuswerte zu steigern, musst nämlich die regelmäßige Reisernte optimiert werden. Das bedeutet, dass zwischen den Kämpfen das Land bearbeitet und gedüngt werden muss. Der Reis muss angepflanzt, gewässert, geerntet und dann getrocknet und gedroschen werden. Je besser die Ernte, desto stärker die Erntegöttin.