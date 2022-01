Far Cry 6: Pagan-DLC ist da und lässt euch in die Rolle von Pagan Min schlüpfen

12.01.2022 16:00 Uhr

Ubisoft hat den zweiten großen DLC für den Shooter Far Cry 6 veröffentlicht. Der heißt "Pagan: Kontrolle" und versetzt euch in die Rolle des Bösewichts aus Far Cry 4 - Pagan Min - schlüpfen. Genau genommen taucht ihr in die Psyche des Schurken abtauchen und versuchen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und seine inneren Dämonen zu bekommen.

Pagan: Kontrolle ist ab sofort für Far Cry 6 auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich.