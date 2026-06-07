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Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026

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Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026

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Stephanie Schlottag
07.06.2026 | 18:00 Uhr

Die Show ist vorbei, Zeit drüber zu reden! Wir diskutieren die Highlights des Summer Game Fest 2026 mit Micha, Heiko, Ann-Kathrin und Paul.

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