Vom 20. bis 28. März könnt ihr einen kostenlosen Blick auf den Charaktereditor und den Baumodus der Lebenssimulation inZOI werfen. Wenn ihr das inZOI: Creative Studio schon diese Woche testen möchtet, müsst ihr dafür auf Twitch vorbeischauen. Dort könnt ihr einen entsprechenden Steam-Key als Twitch-Drop bekommen. Ab dem 23. März wird das Creative Studio aber auch allen gratis zur Verfügung gestellt. Die Aktion endet mit dem Early Access-Start am 28. März.

inZOI startet am 28. März in den Early Access auf Steam. Konsolen-Versionen sind geplant, allerdings solltet ihr nicht in allzu naher Zukunft damit rechnen.