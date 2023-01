Kayak VR begeistert im PSVR2-Trailer mit wunderschönen Umgebungen

Kayak VR: Mirage ist ein VR-Spiel, das 2021 erschienen ist. Zum Start von PSVR2 kommt das Sportspiel auch in den PlayStation-Kosmos. Wie es der Name schon vermuten lässt, könnt ihr hier selbst mit Kayaks fahren. Alleine oder zusammen mit anderen Spieler*innen könnt ihr so verschiedene Landschaften wie Canyons, Dschungel oder Eiswüsten erkunden.

Kayak VR sieht dabei wirklich wunderschön aus, die Animationen des Wassers wirken täuschend echt und die schön gestalteten Umgebungen sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.