Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike verrät das Releasedatum und kündigt kostenlose Demo an

Das Action-Rollenspiel Lies of P interpretiert die Geschichte von Pinocchio auf eine düstere Weise vollkommen neu: Als mechanische Puppe müsst ihr euch durch eine Horrorstadt kämpfen, in der es nur so von unheimlichen Monstern wimmelt. Beim Summer Game Fest zeigt der Titel neues Gameplay und verrät außerdem endlich das genaue Releasedatum: Am 19. September 2023 geht es los und ihr könnt euch als Pinocchio selbst auf die Suche nach eurem Schöpfer begeben. Wer ungeduldig ist, kann aber ab sofort eine kostenlose Demo ausprobieren!