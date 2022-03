Nintendo Switch Online-Trailer schürt Vorfreude auf kommende N64-Releases

20.03.2022 12:05 Uhr

Nintendo Switch Online ist der Online-Service für die Nintendo Switch, mit dem unter anderem Multiplayer-Partien über eine Internetverbindung möglich sind. Seit geraumer Zeit gibt es ein optional erhältliches "Expansion Pack", das einige Boni beinhaltet, darunter etwa Zugang zum Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe oder der Zugriff auf diverse N64-Titel.



Und der verfügbare Katalog dieser N64-Titel wird zukünftig erweitert, daran erinnert ein aktueller Trailer für den Service. Zu sehen sind unter anderem Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Pokémon Snap und Mario Golf. Viele alte und beliebte Klassiker also, was die Vorfreude auf die kommenden Titel noch einmal erhöht.



