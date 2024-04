Nur noch wenige Stunden gratis und 96% positive Bewertungen: Schnappt euch den neuen Steam-Hit

Content Warning ist der neue Multiplayer-Hit, der aktuell bei Steam richtig durchschlägt. Bei den meistgespielten Titeln sitzt der Koop-Horror aktuell auf Platz 8 und auch in den Bewertungen kommt das Spiel richtig gut weg. Das erinnert ein wenig an den kürzlichen Erfolg vom ähnlich angelegten Lethal Company.

Kostenlos bleibt der Titel aber nur während seiner ersten 24 Stunden auf Steam und die sind am 2. April um 18 Uhr vorbei. Das heißt, wer gratis zocken will, muss jetzt schnell sein. Aber auch danach müsst ihr mit 7,79 Euro nicht allzu tief in die Tasche greifen.

In Content Warning geht es darum, dass ihr euch gemeinsam mit euren Freund*innen in die "Old World" wagt und unheimliche Dinge filmt, um viral zu gehen, bevor euch Kamera-Akku oder Sauerstoff ausgehen. Je länger ihr filmt, desto gruseliger soll es werden. Ihr könnt mit bis zu drei Personen im Online Koop spielen.