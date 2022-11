One Piece Odyssey - Gameplay-Trailer stellt die Stadt Water Seven vor

One Piece Odyssey ist ein neues JRPG in der Welt des beliebten Piraten-Anime. Das Spiel erscheint am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. In Odyssey wird eine komplett neue Geschichte erzählt, in der die Strohhut-Crew auf einer mysteriösen Insel strandet und teilweise ihre Kräfte verliert.

Neben den neuen Abschnitte gibt es mit Alabasta und Water Seven auch bekannte Schauplätze. Im neuen Trailer wird letztere Stadt ausführlich gezeigt. Ihr könnt euch dort frei bewegen und Missionen von Bewohner*innen annehmen. Die Charaktere kommentieren dabei immer wieder bekannte Orte und erinnern sich an vergangene Abenteuer.