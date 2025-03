One Punch Man kehrt nach 6 Jahren den stärksten Helden in Season 3 wieder zurück

One Punch Man veröffentlicht einen neuen Trailer zur dritten Staffel der beliebten Action-Serie und enthüllt zeitgleich sogar den groben Releasezeitraum der anstehenden Season. Im Trailer werden sowohl bekannte Gesichte als auch neue Charaktere in der Serie vorgestellt und noch einmal gezeigt.

In der dritten Staffel stehen die stärksten Helden*innen in der Welt von One Punch Man im Mittelpunkt der Geschichte, denn Garou, als bekannt als Helden-Jäger, hat es auf unterschiedliche Helden*innen in der Organisation abgesehen und das passt Saitama sowas von gar nicht. Aber nicht aus dem Grund, dass Garou seinen Kollegen Schaden zufügt, sondern eher daran, dass er von Garou bisher nicht angegriffen wurde.

Da Garou es nur auf starke Helden*innen abgesehen hat, ist Saitama sichtlich gekränkt darüber, dass der Helden-Jäger ihn nicht als potenzielles Ziel ins Auge nimmt und somit seine Stärke untergräbt. Zusammen mit den anderen hochrangigen Kolleg*innen in der Helden-Organisation sucht er nach Garou.

Die dritte Staffel von One Punch Man erscheint im Oktober 2025. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt gegeben worden.