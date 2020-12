Open Roads: Der emotionale Roadtrip der Tacoma-Macher im ersten Trailer

11.12.2020 05:45 Uhr

Fullbright, das Studio hinter emotionalen Titeln wie Gone Home und Tacoma, hat während The Game Awards 2020 ihr neuestes Spiel angekündigt. Open Roads handelt von einem Mutter-Tochter-Duo auf einem Roadtrip, bei dem sie die mysteriöse Vergangenheit ihrer Mutter/Großmutter auf die Spur gehen wollen. Gesprochen werden die beiden von den Schauspielerinnen Keri Russel (Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers) und Kaitlyn Dever gespielt. Letztere wünschen sich Fans von The Last of Us für die Rolle von Ellie.

Der malerische Trailer zeigt dabei einen für Fullbright neuen Stil. Das Abenteuer soll 2021 für PC, PS4, PS5 und Xbox erscheinen.