The Last of Us: Diese Schauspieler wünschen sich Fans für die TV-Serie

The Last of Us hat damals vor allem durch die glaubhaften Charaktere und die emotionale Story für Begeisterungsstürme gesorgt. Da macht es nur Sinn, dass es auch eine TV-Serie geben wird, die jetzt auch angekündigt wurde. Natürlich gibt es passend dazu auch schon diverse Fan-Wünsche, wer denn Ellie und Joel in der HBO-Serie spielen soll.

Offiziell ist bisher nur bekannt, dass Neil Druckmann, seines Zeichens Creative Director und Autor von The Last of Us und The Last of Us Part 2, zusammen mit Greg Mazin, Autor der HBO-Serie Chernobyl, an der Serie arbeiten. Zu möglichen Schauspielern wurde noch nichts gesagt, weshalb jeder der folgenden Wünsche

Kaitlyn Dever

Twitter-User InspiredByLM10 wirft die Schauspielerin Kaitlyn Dever in den Ring, die bereits eine Ähnlichkeit zu Ellie aufweist. Spoiler-Warnung für Uncharted 4, denn Kaitlyn hat auch bereits Erfahrungen mit Videospielen und Naughty Dog gemacht, denn sie spielt und spricht Cassie Drake.

My pick for Ellie in The Last of Us HBO series. And she played Cassie Drake in Uncharted 4!

Sophia Lillis

Die junge Schauspielerin Sophia Lillis machte sich einen Namen für ihre Rolle als Bev in der neuesten Es-Verfilmung.

So...I heard that @HBO gonna make The Last of Us tv series……please let @sophialillis play Ellie! PLEASE! She will be perfect for Ellie!

Weitere erwähnte Schauspielerinnen für Ellie:

Maisie Williams (Game of Thrones)

Haley Lu Richardson (Split)

Dafne Keen (Logan)

Hugh Jackman

Für wirklich viele User ist Wolverine-Darsteller Hugh Jackman der perfekte Joel:

i_kiwifruit: "So viele posten gerade ihre Traum-Schauspieler für Joel und Ellie in der The Last of Us-Serie und ich liebe sie alle aber ich liebe auch, dass 95% sagen, dass Hugh Jackman Joel spielen soll."

zComplex: "Wenn Hugh Jackman nicht Joel spielt, dann will ich die Serie nicht."

Josh Brolin

Zu Josh Brolin als Joel, am besten bekannt als Stimme von Thanos aus den Avengers-Filmen, hatte sich bereits Troy Baker, der Joel in den The Last of Us-Spielen spricht, in 2014 geäußert als ein Film zu Naughty Dogs-Spiel im Gespräch war:

"Wenn ich persönlich einen Schauspieler für Joel finden müsste, wäre Josh Brolin meine Wahl. Aber ich denke, dass der ausgewählte Schauspieler jemand ist, dem sie vertrauen und dem ich ebenfalls vertrauen würde."

Weitere erwähnte Schauspieler für Joel:

Gerard Butler (300)

Marshall Green (Spider-Man: Homecoming)

Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones)

Wer wären eure Favoriten?