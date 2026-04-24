Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look

Entwickler Shapefarm hat weitere vier Minuten Gameplay von Orbitals veröffentlicht. Das Koop-Spiel soll 2026 exklusiv für Switch 2 erscheinen und orientiert sich stark an den Hazelight-Hits It Takes Two und Split Fiction. Außerdem springt direkt der coole Anime-Look ins Auge, der den Stil von Serien aus den 1980ern und 90ern einfangen möchte.

Wir haben schon mit den Entwicklern gesprochen: Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Preview