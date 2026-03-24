Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Auf den Wunderinseln von Pokémon Pokopia könnt ihr legendäre Pokémon finden. Ob sich die seltenen Wesen aber tatsächlich auf eurem aktuellen Eiland befinden, ist gar nicht so einfach rauszufinden. Normalerweise müsst ihr euch nämlich erstmal in die Mitte des Gebiets buddeln um zu festzustellen, ob sich eines der begehrten Legendarys in einer Höhle versteckt.

Es sei denn natürlich, ihr benutzt diesen super praktischen Trick, mit dem ihr schon wenige Sekunden nach eurer Ankunft ganz einfach und mit 100 prozentiger Sicherheit nachschauen könnt, ob sich die Suchaktion lohnt oder ob ihr nur eure Zeit verschwenden würdet. Wie genau das funktioniert, erklärt euch unser kurzer Videoguide in atemberaubenden 23 Sekunden!

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