Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Lea Herfurtner, Julius Busch
22.11.2025 | 15:00 Uhr

Der Countdown läuft! Moderatorin Lea diskutiert mit dem Gamestar-Experten Julius Busch und GTA-Streamer Dennis Werth die gigantischen Erwartungen an GTA VI, genau ein Jahr vor dem mutmaßlichen Release. Sie analysieren die neuen Hauptcharaktere Lucia & Jason, spekulieren über die Möglichkeit eines dritten Protagonisten und wagen eine Prognose zum heiß diskutierten Online-Modus.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
