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Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen!

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Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen!

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Julius Busch
23.05.2026 | 11:30 Uhr

Gerüchte brodeln, die Vorfreude steigt, es liegt förmlich in der Luft. Der dritte Trailer von GTA 6 könnte nun wirklich jeden Moment erscheinen. Aber was erwartet uns überhaupt, wenn Trailer 3 endlich droppt? Der Vorverkaufsstart? Echtes Gameplay? Welche Antworten ist Rockstar Games uns noch schuldig und wie realistisch ist es, dass diese beantwortet werden? In diesem Video wagen wir ein paar Prognosen. Am Ende sogar eine ganz schön wilde.
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