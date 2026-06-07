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Strategie-Rollenspiel im Early Access: Noch 2026 schnallt euch Chronicles: Medieval die Ritterrüstung um

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Strategie-Rollenspiel im Early Access: Noch 2026 schnallt euch Chronicles: Medieval die Ritterrüstung um

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Peter Bathge
07.06.2026 | 15:00 Uhr

Das dänische Entwicklerstudio Raw Power Games hat auf dem Summer Game Fest das erste echte Gameplay zu seinem Debüttitel Chronicles: Medieval präsentiert. Das historische Sandbox-Spiel versetzt euch mitten in die Ära des Hundertjährigen Krieges. Der Release im Early Access auf dem PC über die Plattform Steam ist für Ende dieses Jahres geplant.

Das Kernfeature des Spiels ist eine ungewöhnliche Mischung aus Strategie und Action-Rollenspiel. Ihr agiert auf den riesigen Schlachtfeldern gleichzeitig als Feldherr und als aktiver Kämpfer. Während ihr selbst im dichten Getümmel die Klinge schwingt, erteilt ihr euren Truppen wie Langbogenschützen, Kavallerie und Waffenknechten in Echtzeit Befehle. Jede Einheit erfüllt eine eigene taktische Rolle, was die Massenschlachten sehr dynamisch machen soll.

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Der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer, der vom bekannten dänischen Schauspieler Lars Mikkelsen vertont wurde, enthüllt zudem eine wichtige Neuerung. Neben England und Frankreich wird das Heilige Römische Reich als dritte voll spielbare Fraktion zur Verfügung stehen.

Diese drei Mächte bestimmen das Geschehen in der offenen Spielwelt, die sich über die Britischen Inseln, Frankreich und Mitteleuropa erstreckt. Ihr startet als einfacher Soldat ohne Besitz, rekrutiert Truppen, schmiedet Allianzen und baut euch einen historischen Ruf auf. Technisch basiert der Titel auf der Unreal Engine 5 und einer hauseigenen Technologie namens Asgard, um die gewaltigen Truppenbewegungen flüssig darzustellen
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