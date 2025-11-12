Läuft gerade Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz
Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz

65 Aufrufe

Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz

David Molke
12.11.2025 | 11:03 Uhr

Sony bringt einen eigens auf die PS5 zugeschnittenen Monitor auf den Markt. Es handelt sich um einen Bildschirm mit 27-Zoll, 1440p-Auflösung und 240Hz. An die PS5 angeschlossen werden nur 120Hz erreicht. Dafür gibt es aber auch noch einen ausklappbaren Arm oder Haken, an dem der DualSense-Controller aufgeladen werden kann.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Beliebt
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor einem Tag

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden Video starten   28:30

vor einem Tag

Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     1   12:43

vor 4 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz Video starten   0:30

vor einer Stunde

Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor 4 Stunden

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight! Video starten   9:16

vor einer Stunde

Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz Video starten   0:30

vor einer Stunde

Trailer zeigt den ersten PS5-Monitor von Sony mit 1440p und 240Hz
Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight! Video starten   9:16

vor einer Stunde

Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!
Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt Video starten   1:53

vor 4 Stunden

Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt
Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt Video starten   1     0:41

vor 19 Stunden

Battle Royale an der Schreibmaschine: In Final Sentence müsst ihr schnell tippen, denn wer zu langsam ist, stirbt
Animal Crossing-Alternative der Genshin Impact-Macher: Petit Planet zeigt, wie detailliert ihr eure Planeten und Häuser dekorieren könnt Video starten   2:04

vor einem Tag

Animal Crossing-Alternative der Genshin Impact-Macher: Petit Planet zeigt, wie detailliert ihr eure Planeten und Häuser dekorieren könnt
Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden Video starten   28:30

vor einem Tag

Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor einem Tag

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen Video starten   0:50

vor 2 Tagen

In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen
Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen! Video starten   17:29

vor 3 Tagen

Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   11     2   32:50

vor 4 Tagen

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele Video starten   0:43

vor 4 Tagen

Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     1   12:43

vor 4 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
mehr anzeigen