von Ann-Kathrin Kuhls,

03.12.2020 17:00 Uhr

Animal Crossing: New Horizons hat zu seinem Release vielen Fans genau das gegeben, worauf sie so lange gewartet haben. Aber ein anderer Teil der Community war enttäuscht: Viele aus den anderen Teilen bekannte Features fehlten. Aber ist das immer noch so?

Jetzt, sechs Monate nach dem Verkaufsstart, haben wir unsere Insel noch einmal besucht um herauszufinden, was sich seitdem getan hat. Welche Features sind in der Zwischenzeit dazugekommen? Was fehlt vielleicht immer noch? Und lohnt es sich auch für diejenigen, die die Inselbesuche in letzter Zeit eher haben schleifen lassen, zurückzukommen? All das versuchen wir, im Video für euch zu klären.

