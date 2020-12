Weihnachten in Animal Crossing: Bereitet euch auf den Spielzeugtag vor

Der Dezember ist für Animal Crossing-Spieler*innen eine stressige Zeit. Denn am Ende des Monats erwartet euch mit dem Spielzeugtag ein Event, das ihr jetzt schon vorbereiten solltet. Wir zeigen euch, was ihr alles in New Horizons machen müsst, um am 24. Dezember auch das Event ohne weitere Zeitreisen abschließen zu können.

Alle Aktivitäten und wichtige Zeiten im Überblick

Der Dezember und damit auch der Spielzeugtag hat vier unterschiedliche Tage, an denen neue Funktionen, Bastelanleitungen und mehr freigeschaltet werden. Wir zeigen euch im Überblick, auf was und vor allem wann ihr ab sofort achten solltet.

Alles, was ihr seit dem 1. Dezember machen solltet

Spielzeuge in Nooks Laden kaufen

Startet ihr ab sofort Animal Crossing, dann erstrahlt Nooks Laden in einer Weihnachts-Deko. Aber nicht nur das, denn auch findet ihr täglich in der linken Ecke ein Spielzeug, das ihr für den Spielzeugtag benötigt. Dabei gibt es insgesamt neun unterschiedliche Item-Kategorien in mehreren Farben:

Blechroboter

Dinosaurier-Spielzeug

Hundeplüschtier

Kinderzelt

Pop-Up-Bücher

Puppenhaus

RC Helikopter

Spielzeug-Rennbahn

Socken

Es gibt immer nur ein Item pro Tag, weshalb ihr täglich in den Laden schauen solltet, um auch genügend Spielzeuge am 24. Dezember zu besitzen. Da ihr aber vom gleichen Exemplar mehrere kaufen könnt, ist es ebenfalls möglich auf Inseln von Freunden zu gehen. So könnt ihr täglich gleich mehrere unterschiedliche Spielzeuge kaufen.

Was es im Multiplayer von Animal Crossing zu beachten gibt, erfahrt ihr hier auf GamePro.de:

Keine Wünsche der Bewohner? Wer frühere Teile von Animal Crossing kennt, der fragt sich sicherlich, ob Bewohner auch wieder Wünsche haben. Wir haben mit all unseren Bewohnern gesprochen aber noch keine Spielzeugtag-Wünsche gesehen. Es scheint also so, dass Nintendo diese Mechanik für New Horizons ersetzt habt. Es kann also sein, dass ihr tatsächlich nur so viele Spielzeuge kaufen müsst, wie ihr auch Bewohner auf der Insel habt.

Neue Kleidung im Schneiderladen

Die Igel-Schwestern des Schneiderladen haben auch wieder etwas Neues für euch parat. Sie bieten Weihnachtskleidung an. Darunter sind Strickpullis, Mützen, Weihnachtsbaum-Kleider und vieles mehr.

Weihnachtsmann-Klamotten: Am wichtigsten sind aber die rot-weißen Weihnachts-Kleider. Diese braucht ihr nämlich dringend für den 24. Dezember. Nur wenn ihr diese Klamotten anhabt, könnt ihr auch das Spielzeugtag-Event starten. Haltet also dringend die Augen danach offen. Es ist aber davon auszugehen, dass am Stichtag die Klamotten im Laden angeboten werden. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr sie jetzt schon kaufen.

Neue Saisons starten ab dem 11. Dezember

Schnee auf eurer Insel & Schneeflocken sammeln

Der 11. Dezember startet mit einer Überraschung auf eurer Insel. Ihr werdet von einer weißen Pracht überrascht, wodurch die Schnee-Saison startet.

Wie lange dauert der Schnee an? Ihr könnt vom 11. Dezember bis zum 24. Februar die umherfliegenden Schneeflocken sammeln und die Bastelrezepte durch Ballons oder von Bewohnern erhalten.

Sobald die Saison startet, werden wir euch mit genauen Tipps, Hinweisen und mehr zu dem Event versorgen.

Schneemann perfekt zusammenbauen

Am 11. Dezember gibt es neben dem Schnee aber auch eine weitere Aktivität. Ihr findet nämlich Schneebälle auf eurer Insel, die ihr zu einem Schneemann zusammenbauen könnt.

Bis wann könnt ihr Schneemänner bauen: Genauso wie die Schnee-Saison dauert auch dieses kleine Event vom 11. Dezember bis zum 24. Februar an.

Wie ihr hier den Schneemann Schnemil perfekt zusammenbaut, um Bastelrezepte zu erhalten, zeigen wir euch, sobald es so weit ist.

Neu für Animal Crossing: New Horizons-Spieler*innen könnte auch die Festtags-Saison sein. Diese findet vom 15. Dezember bis zum 6. Januar statt.

Baumschmuck sammeln: Da es kurz vor Weihnachten ist, wird die gesamte Insel geschmückt. Dafür sind alle Tannenbäume mit Lichter versehen. Schüttelt ihr an den Bäumen, dann findet ihr so verschiedenfarbigen Baumschmuck, den ihr wieder für neue Bastelanleitungen verwenden könnt.

Auch hier berichten wir mehr darüber, was ihr erhalten könnt und wie ihr am besten Baumschmuck findet, wenn die Saison am 15. Dezember startet.

Der Spielzeugtag am 24. Dezember

Es ist soweit, der 24. Dezember ist da und somit auch der Spielzeugtag. Habt ihr all das gemacht, was wir oben beschrieben haben, dann sollte dem digitalen Weihnachtsfest nichts mehr im Weg stehen.

Wann geht es los? Das Event zu Weihnachten findet auch wirklich nur einen Tag lang statt. An Heiligabend könnt ihr von 17 Uhr bis Mitternacht auf das Rentier Chris treffen. Er gibt euch als Aufgabe, die Spielzeuge an eure Bewohner zu verteilen. Dazu benötigt ihr dringend ein Weihnachtsmann-Kostüm. Falls ihr noch keins habt, dann zeigen wir euch, wie ihr eins bekommen könnt.

Welche Belohnungen ihr am Ende von Chris erhaltet, zeigen wir euch dann am 24. Dezember.

Noch mehr erleben im Dezember!

Das ist alles, was ihr zum Weihnachtsevent erst einmal wissen müsst. Der Dezember ist also vollgestopft mit Aktivitäten, die ihr am besten auch täglich machen müsst. Aber das ist noch nicht alles, was ihr im letzten Monat des Jahres erleben könnt:

Wie findet ihr das Weihnachtsevent bei Animal Crossing? Bietet euch genug Inhalte?