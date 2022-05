Xbox Games With Gold - Diese Spiele erwarten euch im Mai 2022

02.05.2022 17:26 Uhr

Microsoft bietet weiterhin jeden Monat vier Gratis-Spiele mit Games with Gold an.

Im Mai 2022 erwarten euch deshalb die Spiele Yoku's Island Express, The Inner World: The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane und Viva Pinata Party Animal. Alle Spiele, die ihr euch im Rahmen der Aktion holt, könnt ihr für immer auf eurem Account behalten und jederzeit benutzen – auch wenn euer Abo ausgelaufen ist. Games with Gold ist Teil von Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate.