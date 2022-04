Xbox Games with Gold im Mai 2022: Das sind die 4 Gratis-Spiele

Alle mit Xbox Live Gold-Abo bekommen in jedem Monat vier Spiele geschenkt, die abseits der Abo-Gebühren ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Der Mai 2022 ist da keine Ausnahme, auch in diesem Monat könnt ihr euch vier Spiele auf eure Xbox-Platte ziehen. Microsoft hat die Games with Gold für den Mai 2022 jetzt offiziell bekannt gegeben. .

Die Games With Gold-Spiele im Mai 2022

Wie gewohnt gibt es auch in diesem Monat jeweils zwei Xbox One- und Xbox 360-Spiele, die allerdings ohne Probleme abwärtskompatibel auf der Xbox Series X/S abgespielt werden können. Die Spiele sind in den angegeben Zeiträumen verfügbar.

Diese Games with Gold-Titel bekommt ihr:

Yoku's Island Express (1. bis 31. Mai)

(1. bis 31. Mai) The Inner World: The Last Wind Monk (16. Mai bis 15. Juni)

(16. Mai bis 15. Juni) Hydro Thunder Hurricane (1. bis 15. Mai)

(1. bis 15. Mai) Viva Pinata Party Animals (16. bis 31. Mai)

Im Spotlight für den Monat Mai: Yoku`s Island Express

Genre: Action

Darum geht's: Bei Yoku's Island Express handelt es sich um eine Mischung aus Plattformer, Adventure und Pinball-Spiel mit einem Mistkäfer als Hauptfigur. Der kommt auf einer Insel an, um die Rolle des Postmeisters zu übernehmen und Pakete an alle Bewohner zu verteilen.

Dabei gilt es aber, diverse Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Rätsel zu knacken - und natürlich die offene Spielwelt zu erkunden. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Wenn ihr mehr über den Xbox Live Gold-Service von Microsoft wissen wollt, haben wir im folgenden Artikel alle wichtigen Informationen für euch aufgelistet, darunter alles Wichtige zu Preisen und Vorteilen des Dienstes.

Was gibt es bei den anderen Abo-Services?

Auch die Titel, die ihr im Monat Mai bei PS Plus bekommt, wurden in dieser Woche bekannt gegeben und bringen euch unter anderem die aktuellste Version des mit Abstand beliebtesten Fußballspiels:

Und auch der Xbox Game Pass wird im Mai 2022 mit einigen neuen Titeln bestückt. Eine Übersicht, auf welche Titel ihr euch im kommenden Monat freuen könnt – und welche Spiele den Service wieder verlassen – findet ihr hier.

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?