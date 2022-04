Yurukill - Das Adventure ist eine bunte Mischung aus Murder Mystery und Bullet Hell-Shooter

06.04.2022 16:45 Uhr

Es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere Genres miteinander vermischt werden in einem Spiel. Aber Yurukill: The Calumniation Games ist ein Mix, den wahrscheinlich so niemand hat kommen sehen.

Denn in dem Adventure spielt ihr den Protagonisten Sengoku Shunju, der angeklagt wird, 21 Menschen umgebracht zu haben. Jetzt wird er gezwungen in dem Freizeitpark Yurukill Land um seine Freiheit zu kämpfen oder dort zu sterben. Als Gefangener müsst ihr euch einem Opfer, hier Executioner genannt, anschließen und gemeinsam dort Beweise und Aussagen finden sowie Puzzle lösen, um letztlich zu klären, warum ihr die Freiheit verdient habt.

Das Urteil der Executioner wird in dem Spiel aber als ein Bullet Hell-Shooter dargestellt. Dort tretet ihr in den Gedanken der Opfer gegen diese an, um euch eure Freiheit zu erkämpfen. Die Geschichte wird vom Kakegurui-Schöpfer Homura Kawamoto geschrieben und soll mit vielen Twists daherkommen.

Yurukill: The Calumniation Games erscheint am 08. Juli für PS5, PS4 und Switch. Eine PC-Version ist ebenfalls in der Planung für einen späteren Zeitpunkt.