Assassin's Creed Origins - Möglicher Leak zu Spielzeit, erstem Trailer & mehr

Assassin's Creed Origins - Mehr als dieses Teaser-Bild zum kommenden Assassin's Creed gibt es von offizieller Seite noch nicht.

Erst kürzlich äußerte sich ein angeblicher Insider umfassend zu Assassin's Creed Origins und zog unter anderem viele Parallelen zwischen dem kommenden Teil der Assassin's Creed-Reihe und The Witcher 3. Nun folgt via Reddit der nächste, potenzielle Leak.

Insgesamt soll Assassin's Creed Origins 11 Sequenzen umfassen, allein die Hauptstory soll Spieler rund 20 Stunden lang beschäftigten. Wie frühere Serienteile soll auch Origins wieder zwischen einer Hauptfigur in der Gegenwart und einer in der Vergangenheit wechseln, wobei die Abschnitt in der Gegenwart angeblich etwa 10 Prozent der Spielzeit einnehmen und sich an Assassin's Creed 3 orientieren. Die Story erzähle von den Anfängen des Konflikts zwischen den Assassinen und den Templern. Bereits vor ein paar Tagen konnten die Kollegen von Eurogamer bestätigen, dass es sich bei Assassin's Creed Origins um ein Prequel der Reihe handelt.

Die Abschnitte in der Vergangenheit sollen im Alten Ägypten spielen. Die Spielwelt falle im Vergleich zu der Welt aus Assassin's Creed: Black Flag drei Mal größer aus und umfasse auch das Mittelmeer. Rund 40 Prozent der Spielwelt sei allerdings mit Städten befüllt, die größten von ihnen sollen in ihrem Umfang in etwa Rom aus Assassin's Creed entsprechen. Bei den Nebenmissionen zieht der mögliche Insider The Witcher 3 als Vorbild heran, da sie ihre eignen Geschichten erzählen, teils jedoch in Verbindung zur Hauptgeschichte stünden. Allgemein gebe es weniger Collectibles als früher, das Erkunden von Gräbern hingegen sei besser als in Brotherhood oder Revelations.

Zudem erwähnt der angebliche Insider Spielabschnitte, die Spieler in zusätzliche Zeitperioden wie die Napoleonische Kriege führen sollen - vergleichbar seien diese Abschnitte mit den Rift-Sequenzen aus Assassin's Creed: Syndicate.

Wie immer gilt bei Gerüchten, dass ihr sie mit Vorsicht genießen solltet. Allerdings könnte sich schon bald herausstellen, ob sich dieser Leak bewahrheitet. Denn laut des möglichen Insiders erscheint bereits morgen der Reveal-Trailer zu Assassin's Creed Origins. Das Spiel selbst soll am 31. Oktober 2017 auf den Markt kommen.

Wir erweitern diese Meldung in Kürze um zusätzliche Informationen.