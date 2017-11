Assassin's Creed: Origins - Spieler melden Grafik-Downgrade nach aktuellen Patches 1.03 & 1.04

Im offiziellen Assassin's Creed: Origins-Forum sowie auf Reddit sammeln sich die Beschwerden einiger User, die die aktuellen Patches 1.03 und 1.04 für grafische Probleme auf der PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X verantwortlich machen (via USGamer).

"Ich spiele auf der PS4 und die Sichtweite ist definitiv geringer. Es gibt auch mehrere Pop-ups", schreibt beispielsweise Reddit-User Assassiiinuss. Forum-Mitglied Tiumphant meldet zudem nachladende Texturen sowie Belichtungsprobleme auf der PS4 Pro inklusive Screenshots, die tatsächlich Grafik-Probleme zeigen. Reddit-User itsroro1989 habe auf der Xbox One X zudem Framerate-Einbrüche beobachtet.

Ubisoft hat aber bereits bestätigt, weitere Informationen zu sammeln und der Sache auf den Grund zu gehen. Gut möglich also, dass wir demnächst einen weiteren Patch für Assassin's Creed: Origins erwarten können, der die Probleme wieder behebt.

Assassin's Creed: Origins ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Mehr zum Action-RPG im alten Ägypten erfahrt ihr in unserem Test.

Beobachtet ihr ebenfalls Grafik-Probleme in Assassin's Creed: Origins nach den Patches?

