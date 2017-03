Assassin's Creed - Ubisoft plant TV-Serie zum Action-Adventure

Michael Fassbender im Assassin's Creed-Film

Assassin's Creed soll in absehbarer Zeit als TV-Serie für Fan-Freudentränen sorgen. Damit könnte Ubisoft tatsächlich eine Art Marktlücke schließen: Während Kinofilme zu Videospielen immer mehr in die Mode kommen, machen sich die Serien-Adaptionen vorerst weiterhin rar. Nachdem es mehrfach gemutmaßt wurde, gibt es jetzt die Bestätigung von Assassin's Creed-Head of Content Aymar Azaiza: Ubisoft plant eine TV-Serie zum Franchise.

Das hat Aymar Azaiza in einer AMA-Fragerunde auf Reddit bekannt gegeben. Sehr viel mehr verrät er dabei allerdings nicht über das Projekt. Sein Bauchgefühl tendiere zu einer Realfilm-Adaption, aber final bestätigen könne er das noch nicht. Aber wenigstens haben wir jetzt eine offizielle Bestätigung:

"Es ist wie beim Film, Leute, wir nehmen uns genug Zeit, um sicherzustellen, dass wir etwas abliefern, auf das wir stolz sein können. Aber falls ihr euch fragt, ob es [eine Assassin's Creed-Serie] unser Plan ist, dann ja. "

Während der Film mit Michael Fassbender bei Kritikern und Fans auf gemischte Reaktionen stieß, gibt es in den letzten Monaten immer wieder Leaks und vermeintliche Hinweise auf ein neues Assassin's Creed-Spiel, das angeblich Empire heißen soll und möglicherweise im alten Ägypten spielt.

Wie denkt ihr über eine Assassin's Creed-Serie?

