Axiom Verge - Nintendo Switch-Version des Metroidvanias erhält Release-Termin

Axiom Verge ist ein faszinierender kleiner 2D-Sidescroller, der in die großen Fußstapfen von Metroid tritt: Nach und nach finden wir verschiedene Waffen und Fähigkeiten und hüpfen und ballern uns so immer weiter durch eine verwinkelte, nahtlose Pixelwelt. Während des Spiels stellte sich bei mir ein befriedigendes Gefühl des Fortschritts ein, das mich bis zum Ende an der Stange hielt.

Axiom Verge ist bereits März 2015 unter anderem für PS4, Xbox One und PC erhältlich. John Happ, der Macher des Spiels, hat auf Twitter nun den Release-Termin der Nintendo Switch-Version von Axiom Verge bestätigt: Am 17. Oktober 2017 erscheint das Spiel für die Hybrid-Konsole. Vielleicht eure Chance, euch den Geheimtipp einmal anzuschauen.

October 17th — Tom Happ (@AxiomVerge) August 7, 2017

Werdet ihr Axiom Verge auf der Nintendo Switch spielen?