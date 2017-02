Bound - Kostenlose PS4-Demo zum Tanz-Abenteuer ab sofort spielbar

Zum PS4-Spiel Bound gibt es nun eine Demo im PS Store.

Falls ihr euch momentan überlegt, was ihr als nächstes spielen könntet, lohnt sich aktuell ein Blick in die Demo-Sektion im PlayStation Store. Dort gibt es nämlich jetzt eine Gratis-Testversion von Bound zu finden, die ihr einfach herunterladen und ausprobieren könnt.

In Bound schlüpfen wir in die Rolle einer Prinzessin, die mit jedem Schritt durch die bunte Spielwelt ihren Tanz fortführt.

Today we have released a free demo for #BoundPS4! Please check it out if you haven't got a chance and post some photos :). pic.twitter.com/lKdptUoI4n