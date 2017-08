PS Plus im September 2017 - Zum Vergleich: Diese Gratis-Spiele gibt es in Asien & Nordamerika

Sony hat die PS Plus-Spiele für September 2017 offiziell bekannt gegeben und diesmal dürfen wir uns unter anderem das Superhelden-Actionspiel Infamous: Second Son, das malerische RPG Child of Light und den bizarren Dating-Simulator Hatoful Boyfriend herunterladen. Und wie fast jeden Monat gibt es einige regionale Unterschiede, die wir mit diesem Artikel genauer unter die Lupe nehmen wollen.

Denn während Ubisofts Child of Light exklusiv für europäische PS Plus-Mitglieder erscheint und sich Spieler aus dem nordamerikanischen Raum stattdessen auf den Multiplayer-Shooter Strike Vector EX freuen dürfen, bekommen asiatische PS Plus-Abonnenten hingegen mit Bound ein zweites PS VR-Spiel. In Asien gab's Child of Light hingegen bereits im August 2017-Lineup.

PS Plus im September 2017 - Das verbirgt sich hinter Child of Light & Co.

Zur Frage, warum sich die PS Plus-Spiele von Region zu Region überhaupt unterscheiden, hat Morgan Haro, Community Manager of PlayStation Digital Platforms, 2013 in einem Kommentar auf dem PlayStation.Blog übrigens folgendes geantwortet:

"[...] die Regionen unterscheiden sich aufgrund eigener Beschränkungen voneinander. Während eine Region Spiel X bekommt, arbeitet die andere daran, Spiel Y zu bekommen. Von Region zu Region haben die Publisher oder Besitzer jedes Gratis-Titels völlig unterschiedliche Entscheidungswege. Zum Beispiel unterscheidet sich das europäische Electronic Arts vom nordamerikanischen."

Im Folgenden findet ihr die europäischen, nordamerikanischen und asiatischen PS Plus-Spiele für September 2017 im Vergleich.

PS Plus im September 2017 - Europa

PS Plus im September 2017 - Nordamerika

Infamous: Second Son (PS4)

Strike Vector Ex (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS4-Bonusspiel, PS VR nötig)

Truck Racer (PS3)

That's You (PS4)

Handball 2016 (PS3)

We are Doomed (PS Vita + PS4)

Hatoful Boyfriend (PS Vita + PS4)

Nordamerikanische PS Plus-Mitglieder dürfen vom 13. bis zum 18. September außerdem den asymmetrischen Horrortitel Dead by Daylight gratis spielen.

PS Plus im September 2017 - Asien