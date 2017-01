Rise of the Tomb Raider - Kostenlose PS4-Demo ab sofort spielbar

Rise of the Tomb Raider

Auf der PS4 geht es in Sachen Demo-Versionen aktuell wieder etwas heißer her. Nachdem wir schon von einer kostenlosen Testversion von Watch Dogs 2 überrascht wurden und am Wochenende die Nioh-Demo spielbar ist, gab Square Enix bekannt, dass nun auch eine Gratis-Demo zu Rise of the Tomb Raider im PlayStation Store verfügbar ist.

Wie der Publisher angibt, ist die komplette erste Mission von Rise of the Tomb Raider spielbar, was uns einen guten Eindruck von Lara Crofts neuestem Abenteuer geben sollte. Natürlich können wir dann jederzeit auch zum Geldbeutel greifen und Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum, so der volle Name der PS4-Fassung, kaufen.

Diese erweiterte Version kommt mit einem neuen Story-Kapitel namens "Blutsbande" daher, das auch VR-Unterstützung anbietet. Zudem dürfen sich Besitzer einer PS4 Pro über grafische Verbesserungen freuen, die sich in insgesamt drei verschiedenen Grafik-Modi auswählen lassen.

Werdet ihr einen Blick in das Spiel riskieren?

