Call of Duty: WW2 - Prestige-Bug lässt Spieler keine Aufträge mehr annehmen

Wer in Call of Duty: WW2 den höchsten Rang erreicht, kann Prestige gehen. Wie in anderen Call of Duty-Spielen fangen wir also quasi noch einmal von vorn an, erhalten allerdings diverse Boni und Zugriff auf einen neuen Bereich im Hauptquartier. Bei vielen Spielern scheint das aber nicht so recht zu klappen: Im Internet häufen sich aktuell Berichte über einen fiesen Bug, der es verhindert, dass weitere Aufträge angenommen werden können, wenn wir Prestige gegangen sind. (via: VG24/7)

Call of Duty: WW2 schickt die Spieler aufgrund des Fehlers sogar nochmal auf den Rundgang durch das Hauptquartier, als hätten sie es noch nie betreten. Das Spiel sieht uns offenbar als völlig neuen Spieler an.

Das Ärgerliche daran ist, dass wir keine Aufträge von Major Howard mehr annehmen können. Die Aufträge sind eigentlich Kernbestandteil des Fortschritts-Systems und eine der besten Möglichkeiten des Spiels, schnell aufzusteigen sowie Supply Drops abzusahnen.

Die Berichte stammen sowohl von PS4- und Xbox One-Besitzern als auch von Fans, die CoD: WW2 auf dem PC spielen. Es scheint sich also nicht nur um vereinzelte Fälle zu handeln. Waffen und Divisionen auf Prestige sind anscheinend aber nicht von dem Fehler betroffen.

Es gibt eine Liste bekannter Bugs, die Activision zum neuen Call of Duty veröffentlicht hat, zu der mittlerweile auch dieser Fehler hinzugefügt wurde. Die Entwickler arbeiten also offenbar bereits daran, oder zumindest ist der Bug bekannt.

Habt ihr das Problem auch erlebt und vielleicht sogar eine Lösung gefunden?

