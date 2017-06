Da werden Erinnerungen an wohlige PS1-Zeiten wach: Crash Bandicoot ist wieder da. Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy lässt uns alle drei Original-Abenteuer noch einmal durchleben, und zwar in einer rundum erneuerten, aufgehübschten PS4-Version.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy im Test - Dreifacher Nostalgie-Trip

Um die Neuauflage ranken sich schon eine ganze Weile diverse Gerüchte: Immer wieder hieß es, die N. Sane Trilogy erscheine "zuerst auf der PS4", was ein Timed Exclusive nicht ausschließt. Auch entsprechende Werbebanner sollen entdeckt worden sein. Ein ungarischer Retail-Händler gießt jetzt Öl ins Herd-Feuer der Gerüchteküche, indem dort (zumindest kurzzeitig) eine Xbox One-Fassung der Spielesammlung zum Vorbestellen angeboten wurde.

will launch on 30th June 2017. To clarify our earlier post, it will be coming to PlayStation 4 and PS4 Pro first.