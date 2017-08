Death Stranding stellt das nächste Projekt der Entwickler-Legende Hideo Kojima dar. Der Schöpfer der Metal Gear Solid-Reihe hat sich einen beeindruckenden Cast zusammengestellt: Neben dem aus The Walking Dead bekannten Norman Reedus mischen auch Regisseur Guillermo del Toro sowie Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royale: Star Wars: Rogue One) mit. Letzterer hat auf der Comic Con in Südkorea über seine Arbeit an dem Spiel gesprochen, die offenbar noch eine Weile andauert.

Mehr: Death Stranding - Mads Mikkelsen hat die Story nicht verstanden, freut sich aber trotzdem drauf

"Es ist sehr anders. Es ist ungeheuer anders. Die Szenen sind sehr klein, es ist ein sehr physischer Ansatz. Du hast eine Menge Kabel an dir, eine Menge Kameras und du bist in einem Green Screen-Raum. Es ist nicht dynamisch im eigentlichen Sinne, aber [Hideo Kojima] macht es dynamisch. Wir müssen alle Arten der Gesichts-Ausdrucksformen durchgehen; alle Bewegungen, so dass er es später zu dem morphen kann, was auch immer er haben will."

Mehr: Death Stranding - Mads Mikkelsen ist von Zusammenarbeit mit Hideo Kojima begeistert

Das mache Mads Mikkelsen Spaß und er würde zukünftig liebend gern an ähnlichen Projekten mitwirken. Der Schauspieler erklärt außerdem, dass seine Arbeit an Death Stranding noch nicht beendet sei, weitere Motion Capture-Aufnahmen stünden an. Death Stranding scheint also noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium zu stecken. Hideo Kojima will sein neues Spiel jedenfalls vor den Olympischen Spielen im Jahr 2020 veröffentlichen, genauere Angaben gibt es nicht.

Mehr: Guillermo del Toro - "Fuck Konami" ist die Weihnachtsbotschaft des Hellboy-Regisseurs

Death Stranding - Screenshots ansehen