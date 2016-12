Guillermo del Toro in Death Stranding

Es ist kein Geheimnis, dass Regisseur Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Pacific Rim, Hellboy) kein Fan von Konami ist. Schließlich fand dort Silent Hills, das Spiel, an dem er gemeinsam mit Hideo Kojima arbeitete, ein frühes Ende.

"Fuck Konami" waren seine genauen Worte, die er gestern erneut auf Twitter (via GameSpot) wiederholte, zur Feier des Tages, quasi:

Guillermo del Toro vs Konami

Manche Nachrichten sind eben auch an Weihnachten ebenso bedeutungsvoll wie an alle anderen Tagen und für Guillermo del Toro scheint sein Groll gegen Konami eindeutig dazuzugehören.

Mit verantwortlich dafür dürfte sein, dass es zwischen dem Publisher und del Toros Freund Hideo Kojima zu einer alles andere als einvernehmlichen Trennung kam, um die es noch immer sehr viel Spekulation gibt und die Kojima sehr zu schaffen machte, wie er zuletzt während der The Game Awards erklärte. Dort präsentierte er zudem einen neuen Trailer für sein kommendes Spiel Death Stranding, in dem wir neben Mads Mikkelsen außerdem einen Blick auf Guillermo del Toro selbst werfen durften.

Neben Silent Hills arbeitete Guillermo del Toro auch gemeinsam mit THQ an einem Horrorspiel namens Insane, das jedoch eingestellt wurde als der Publisher bankrott ging. Daraufhin erklärte del Toro, er würde sich ab sofort von Videospielen fern halten, da er offenbar Pech bringen würde. Für Hideo Kojima macht er nun offensichtlich eine Ausnahme. Welche Rolle er genau in Death Stranding spielen wird, ist noch nicht bekannt, was vor allem daran liegt, dass bisher noch nicht klar ist, worum es in dem Spiel überhaupt geht.

An seinem Groll gegen Konami scheint er allerdings festzuhalten. Immerhin das ist ziemlich gewiss.

