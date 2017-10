Destiny 2: Alle Exotics für den Titan - Gear-Liste & Empfehlungen

Exotische Rüstungsteile sind in Destiny 2 sehr begehrt, nicht nur, weil sie cool aussehen, sondern auch, weil sie teils extrem nützliche Boni bescheren. Doch welche Exotics gibt es und was bringen sie? Das verraten wir euch in diesem Guide anhand der Titan-Klasse.

Bedenkt: Ihr könnt maximal ein exotisches Rüstungsteil tragen und müsst euch dementsprechend für eines entscheiden. Daher solltet ihr das Exotic anhand eures Spielstils wählen

Alle Exotics für den Titan: Sentinel

Es folgen exotische Items, die vor allem für Spieler interessant sind, die den Leere-Fokus geskillt haben.

Maske des Stillen (Helm)

Perk: Verringert die Fähigkeiten-Abklingzeit, wenn ihr Schaden erleidet, und löst eine Gesundheitsregeneration aus, wenn ihr Leere-Schaden verursacht.

Allein der Bonus, dass eure Energie für Nahkampfangriffe, Granaten und die Super aufgeladen wird, wenn ihr Schaden erleidet, rechtfertigt dieses Exotic. Denn als Titan steht ihr gerne Mal in der Menge und bekommt reichlich Schaden ab.

Was dieses Exotic noch begehrenswerter macht, ist der Gesundheitsbonus bei Kills mit Leere-Schaden. Wenn ihr mehrere Gegner mit einer Granate ausschaltet und/oder eure Super zündet, pusht ihr euer Leben immer wieder hoch. Leider wird die Gesundheitsregeneration nicht beim Nahkampfangriff getriggert, obwohl dieser ebenfalls zum Leere-Fokus gehört. Trotzdem seid ihr sowohl im PvE als auch im PvP kaum aufzuhalten. Dieser Helm gehört mit Abstand zu den besten Exotics für den Titan.

Verhängnisreißer-Schulterplatte (Armschutz)

Perk: Schildexplosion-Nahkampf-Kills laden Schildwurf auf. Nahkampf-Fähigkeits-Kills laden Sentinel-Schild-Super auf.

Diese Handschuhe laden eure Super-Energie mit jedem Nahkampf-Kill auf, was deutlich schneller geht, wenn ihr den unteren Skill-Tree des Leere-Fokus ausgewählt habt. Dann erhaltet ihr nämlich mehr Super-Energie, wenn mehr Feinde in der Nähe sind.

Habt ihr eure Super einsatzbereit, könnt ihr fast bis zum Schluss Schilde werfen, wenn ihr Gegner mit dem Schild tötet. Statt zwei oder drei Schilde habt ihr dann vier oder gar sechs Schilde zur Verfügung. Damit mutiert ihr zu einer regelrechten Damage Dealer-Maschine und es macht ungeheuren Spaß, mit diesem Armschutz zu spielen. Neben der Maske des Stillen das beste Exotic für den (Sentinel-)Titan.

