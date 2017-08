Destiny 2 - Entwickler versprechen weitere exklusive Inhalte für Destiny-Veteranen

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Destiny 2 ein paar kleine Extras für Spieler des ersten Teils zu bieten hat. Sobald ihr euch mit einer ID, die schon für Destiny 1 benutzt wurde, in Destiny 2 angemeldet, werden diese freigeschaltet. Dabei handelt es sich um ein paar kleine Embleme, die bestenfalls in die Kategorie "nice to have" fallen dürften. Doch anscheinend scheint es noch mehr zu geben.

Mehr: Destiny 2 - Trophy-Leak verrät Details zum ersten Raid

Darauf lässt zumindest die Aussage von Luke Smith, seines Zeichens Writer bei Bungie, in einem Video von Wired schließen. Auf die Frage hin, wie Destiny 2 mit Veteranen des Vorgängers umgehen werde, antwortete er:

"Wie wird Bungie an die Leute denken, die den Vorgänger gespielt haben? Ich werde es nicht verraten. Aber wenn das Spiel am 6. September erscheint, werdet ihr selbst herausfinden, wovon ich rede. Ihr werdet die Welt etwas anders betreten als diejenigen, die Destiny 1 nicht gespielt haben."

Mehr: Destiny 2 - Bungie spricht über Antagonisten, Loot-System und Geschichte

Destiny 2 erscheint nächste Woche am 6. September für PS4, Xbox One und PC.