Destiny 2 - GameStop-Leak deutet auf neue Gameplay-Mechaniken & Sub-Klassen hin

Destiny 2 - Was versteckt sich hinter den neuen Tier-Symbolen?

Bis zur großen Enthüllung von Destiny 2 müssen wir noch eine Woche warten, denn am 18. Mai soll endlich das erste Gameplay-Material zum neuen MMO-Shooter von Bungie gezeigt werden. Damit bleiben also noch sieben Tage, in denen wir uns ganz den aktuellen Gerüchten und "Leaks" widmen können. Aktuell sorgt nämlich ein GameStop-Listung zu Destiny 2-Merchandise für Aufsehen.

Mehr: Destiny 2 - Erstes Gameplay-Video wird rund 60 Minuten lang sein

Auf der US-Seite der Händler-Kette gibt es aktuell Schirmmützen zu den einzelnen Destiny-Klassen zu kaufen, denn auch in Destiny 2 werden wir wieder als Titan, Jäger und Warlock in den Kampf ziehen. Interessant ist dabei, dass die Mützen mit tierischen Symbolen verziert sind, die darauf schließen lassen, dass diese Wappen in enger Verbindung zu den Klassen stehen.

So wird der Titan durch einen Löwen vertreten:

Destiny 2 - Titan

Der Warlock durch einen Adler:

Destiny 2 - Warlock

Und der Jäger durch eine Schlange:

Destiny 2 - Jäger

Nun stellen sich viele Fans die Frage, ob diese Tiere nun vielleicht die neue Quelle für die Kräfte der Hüter sind, da die Welt in Destiny 2 offenbar ohne das "Licht" aus dem ersten Teil auskommen muss. Diese neuen Fokusse könnten somit vielleicht auch Hinweise darauf geben, welche Fertigkeiten die Klassen in Destiny 2 zur Verfügung haben.

Beispielweise wird der Warlock in einer geleakten Konzeptzeichnung mit Flügeln dargestellt, was zum Geifvogel-Wappen passen könnte. Vielleicht stehen die Tiere aber auch nur sinnbildlich für die Spielweise von Titan, Warlock und Jäger, die entweder stark, weise oder eben leise und tödlich agieren.

Was glaubt ihr, was hinter den Destiny 2-Symbolen steht?