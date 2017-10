Destiny 2 - Xur: Standort & Inventar am 13.10.

Xur, der Agent der Neun, taucht am Freitag, den 13. erneut auf, um euch mit seinem Tentakelgesicht zu gruseln - okay, und auch, um ein paar Sachen aus seinem Inventar zu verkaufen. Der Händler bietet in Destiny 2 nämlich exotische Waffen und Ausrüstung gegen legendäre Bruchstücke an.

Wann erscheint Xur heute?

Xur erscheint am Freitag, den 13.10. um 11:00 Uhr.

Xur verschwindet am Dienstag, den 17.10, ebenfalls um 11 Uhr (Weekly Reset)

Fundort: Wo ist Xur?

Xur hat sich diesmal auf Nessus versteckt. Ihr findet ihn im Norden des Wächtergrabs, nahe der Kriegskammer. Es gibt einen Schnellreisepunkt in der Nähe. Er hat es sich auf einem Baum gemütlich gemacht.

Was hat Xur im Angebot? Liste des Inventars

Wie immer bekommt ihr von Xur auch in dieser Woche eine exotische Waffe und drei exotische Rüstungsteile.

Waffe: Löwengebrüll (Granatwerfer) - 29 Legendäre Bruchstücke

(Granatwerfer) - 29 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Schwachkopf-Radar (Hunter-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

(Hunter-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Friedenswächter (Titan-Stiefel) - 23 Legendäre Bruchstücke

(Titan-Stiefel) - 23 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Flügel der Heiligen Morgendämmerung (Warlock-Brustschutz) - 23 Legendäre Bruchstücke

Xurs Währung: Ihr benötigt Legendäre Bruchstücke

Wie immer könnt ihr bei Xur ausschließlich mit Legendären Bruchstücken zahlen. Diese bekommt ihr für das Zerlegen von Waffen und Rüstungsteilen von legendärer oder höherer Qualität.

Solltet ihr noch weitere Fragen haben, können wir diese hoffentlich in unserer Guide-Übersicht klären. Derzeit kursiert übrigens eine äußerst glaubwürdige Theorie darüber, wer hinter den neun Meistern steckt, die Xur gegen seinen Willen kontrollieren. Ihr könnt sie hier verfolgen.

Was kauft ihr euch diesmal bei Xur?